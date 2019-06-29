Antalya'da ölüm direksiyonda yakaladı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Toroslar Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli Mehmet Çakmak, 07 EOB 23 plakalı aracına binip yola çıktı. Çakmak, kısa bir süre sonra cadde üzerindeki bir pastane önüne hafif ticari aracını park etti. Aracında bir süre oyalanan Çakmak'ın uzun süre hareketsiz kaldığını gören esnaf cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çakmak'ın direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirledi. Yüzü örtü ile örtülen yaşlı adamın aracı, polis ekipleri tarafından incelendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakmak'ın kalp krizi geçirdiği ve durumunu fark edip aracını yolun kenarına park ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.