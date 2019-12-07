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Antalya'da oğullarından iki gündür haber alamayan aile, polise başvurdu

Antalya'da, lise öğrencisi Burak Yumuk'un ailesi, oğullarından iki gündür haber alamadıkları gerekçesiyle polise kayıp başvurusu yaptı.

ASAYİŞ 07.12.2019, 22:37
Antalya'da oğullarından iki gündür haber alamayan aile, polise başvurdu
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ALINAN bilgiye göre, Kumluca Farabi Mesleki ve Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Yumuk'un (16) babası Emin Yumuk, oğullarından iki gündür haber alamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Burak'ın okulundaki idarecilerin, oğullarının kavgaya karıştığını söyleyip okula çağrıldığını belirten Yumuk, "Evden eşimi alarak okula gittim. 'Oğlunuz beş dakika önce bisikletiyle kaçtı' dediler. Tartışma nedir, ne konuda oldu hiçbir fikrimiz yok. Tartıştığı öğrencinin ailesi ile görüşmedik. Okul yönetimi ve okul müdürü arayıp bize söyledi. Bir öğrenci servisle evine giderken Beykonak civarında bisikletle oğlumu görmüş. Başka da bir haber alamadık." diye konuştu.

Eşiyle birlikte sabaha kadar parklarda çocuğunu aradıklarını, otobüs terminaline gitmiş olabilir diye oraya baktıklarını kaydeden Yumuk, "Emniyete gittik. Kalabileceği her yeri eşimle birlikte aradık ama bulamadık. Hayatından endişe ediyoruz." dedi.

Lise öğrensinin kavga olayı ve kaybolasıyla ilgili Kumluca Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

#Antalya #lise öğrencisi #Burak Yumuk #antalya haber #Antalya asayiş #Kayıp
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