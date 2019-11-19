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Antalya'da öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu

Antalya'da 9 yaşındaki kızının öğretmen tarafından darbedildiğini iddia eden Sabriye İyi'nin şikayeti, takipsizlikle sonuçlandı. Şikayetçi olduğu öğretmene karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan hakim karşısına çıkan Sabriye İyi, “Mağdurken sanık oldum" dedi.

ASAYİŞ 19.11.2019, 13:09 19.11.2019, 13:11
Antalya'da öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu
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OLAY geçen yıl Kepez ilçesinde bulunan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Ö.Ö., öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia edince anne Sabriye İyi okula gitti. Öğretmenle konuşan anne, ardından savcılık ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Sabriye İyi'nin savcılık başvurusu takipsizlikle sonuçlandı. Şikayetçi olduğu öğretmene karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçunu işlediği ileri sürülen Sabriye İyi hakkında dava açıldı.Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Sabriye İyi, üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyleyerek, “Darbedilen kızımın hakkını savunmak için okula gittim. Benden şikayetçi olan öğretmene 'Karaktersizsin', 'Sen kim oluyorsun?' diye hakaret ve tehdit sözleri sarf etmedim" dedi. Duruşma, ertelendi.Sabriye İyi, adliye çıkışında gazetecilere konuştu. Sabriye İyi, “Kızım geçen yıl okul dönüşü ağlayarak servisten indi. Okuldaki bir öğretmen tarafından darbedildiğini, şiddete uğradığını söyledi. Ben de bunun üzerine hemen okula gittim. Çocuğum saygısızlık mı yaptı, terbiyesizlik mi yaptı? Ne yaptığını sormak istedim. Şiddeti uygulayan öğretmenle görüştüm. Beni görünce 'Siz çok sinirlenmişsiniz. Gelin siz de bana vurun. Ödeşelim' gibi konuşma yaptı. Ben de bunun üzerine nasıl konuştuğunu sordum. O da 'Tamam vurdum ama çok hızlı vurduğumu düşünmüyorum' dedi. Ben de bunun üzerine şikayetçi olmak için karakola gideceğimi, kendisi ile mahkemede hesaplaşacağımı söyledim ve okuldan ayrıldım. Karakolda şikayetçi oldum. Kızımın da ifadesi alındı. Geç vakit olduğu için darp raporu alamadım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. Onun sonucunu bekliyorum. Benim şikayetime savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ancak bu kez öğretmen benim hakkımda hakaret ve tehdit davası açmış. Mağdurken sanık durumuna düştüm" diye konuştu. Aynı öğretmen tarafından üçüncü sınıfa giden yüzde 62 işitme engelli oğlunun darbedildiğini öne süren Mustafa Topal da Sabriye İyi'ye destek olmak için adliyeye geldiğini söyledi. Oğlunu okulda sürükleye sürükleye götürdükten sonra koridorda tokat atıp saçını çektiğini ileri sürdüğü öğretmenin bunu alışkanlık haline getirdiğini iddia eden Topal, “Sabriye hanımın kızını da darbetmiş. Benim davam devam ediyor. Sürecin arkasındayız" dedi.

#Antalya asayiş #antalya haber #Sabriye İyi #darp #Öğretmen #Antalya
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