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Antalya'da öğretmenden öğrenciye taciz

Antalya'daki ortaokulda B.M. (13) isimli kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İngilizce öğretmeni N.D. (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Antalya'da öğretmenden öğrenciye taciz

Antalya'daki ortaokulda B.M. (13) isimli kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İngilizce öğretmeni N.D. (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

04 Nisan 2018 Çarşamba 22:05
Antalya'da öğretmenden öğrenciye taciz
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OLAY, 21 Mart günü, Muratpaşa ilçesi, Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi. İngilizce öğretmeni N.D., 7'nci sınıfta okuyan B.M. isimli kız öğrencisine, iddiaya göre, okulun kütüphanesinde sarılıp, yanağından ve elinden öptü. N.D., gidecekleri yurt dışı eğitiminde kendisiyle birlikte aynı odada kalabileceğini söylediği öğrenciye, odasında duş alma teklifinde de bulundu. B.M'nin olayı anlattığı ailesi, polise başvurup, öğretmenden şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, N.D'yi evinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.D., susma hakkını kullandı. Daha önce de aynı okulda başka çocuğa tazizde bulunduğu öne sürülen öğretmen N.D. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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AntalyaOrtaokulCinsel IstismarCinselAdliyeIngilizce öğretmeni
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