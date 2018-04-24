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Antalya'da o katil yakalandı

Antalya'da kendisine kötü tamirci tavsiye ettiği için tartıştığı arkadaşı Özkan Bozlak'ı (39) tabancayla öldüren Tolgahan K. (30), önceki gün saklandığı evde yakalandı. Tolgahan K. polisleri "Hoş geldiniz" diye karşıladı. 

Antalya'da o katil yakalandı

Antalya'da kendisine kötü tamirci tavsiye ettiği için tartıştığı arkadaşı Özkan Bozlak'ı (39) tabancayla öldüren Tolgahan K. (30), önceki gün saklandığı evde yakalandı. Tolgahan K. polisleri "Hoş geldiniz" diye karşıladı. 

24 Nisan 2018 Salı 22:52
Antalya'da o katil yakalandı
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OLAY, 21 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi, Ahatlı Mahallesi, Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan Tolgahan K., arıza yapan otomobilini, aynı işi yapan arkadaşı Özkan Bozlak'ın önerdiği tamircide yaptırdı. Ancak Tolgahan K.'nin aracı, seyir halindeyken yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine Tolgahan K. ile Özkan Bozlak, telefonda tartıştı. Özkan Bozlak bir süre sonra tamirci dükkanına gitti. Başka bir araçla tamirciye gelen Tolgahan K., tartıştığı Bozlak'ın başına tabancayla bir el ateş etti. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin uzun süre kalp masajı yaptığı Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tolgahan K. ise kaçtı.
POLİSİ 'HOŞGELDİNİZ' DİYE KARŞILADI
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tolgahan K.'nin Güzeloba Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Tolgahan K, eve operasyon düzenleyen ekipleri kapıda "Hoşgeldiniz" diye karşıladı. Gözaltına alınan ve ifadesinde arkadaşı Özkan Bozlak'ı isteyerek öldürmediğini belirten Tolgahan K. "Çok sinirlenmiştim. Yanımda taşıdığım tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı. Korkup kaçtım" dedi.
Tolgahan K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AntalyaÖzkan BozlaTolgahan
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