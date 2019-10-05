Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

SÜRÜCÜSÜ henüz belirlenemeyen 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Elmalı- Korkuteli kara yolu Öküzgözü mevkisinde devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.