Antalya'da motosikletliyi kovalayan yunuslar kaza yaptı

KAZA, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis, üzerinde biri kadın iki kişinin bulunduğu, plakaları bezle kapatılmış motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan motosikletin peşine, motorize yunus ekibi sevk edildi. Motosikleti yakalamak için harekete geçen polis memurları Serkan Yazman ve Mutlu Doğan, bir süre kovalamaya devam etti. Yunus ekibi, önlerine çıkan bir araçla çarpıştı. Kazada otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, Serkan Yazman ve Mutlu Doğan hafif yaralandı. Yaralanan polislere ilk müdahaleyi olay yerine gelen arkadaşları yaptıktan sonra ambulans çağırdı. Polis memurları Serkan Yazman ve Mutlu Doğan ambulansla hastaneye götürüldu. Polis, kaçan motosikleti yakalamak için çalışma yürütüyor.