Antalya'da motosikletlere sıkı denetim

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı, aranan yakalamalı hacizli, motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent genelindeki motosikletlerin karıştığı kapkaç, hırsızlık gibi olayları da göz önünde bulunduran polis, hassas noktalarda denetim yaptı. 48 noktada 75 ekip ve 184 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 686 motosiklet ile 705 kişinin sorgusu yapıldı. Denetimde çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet ile yakalama kararı bulunan 3 motosiklet ele geçirildi. Uygulamada ayrıca 97 sürücüye eksiklerinden dolayı 144 bin 776 lira ceza kesildi.