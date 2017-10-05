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Alanya'da muhtar cinayeti
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Antalya'da motosiklet şarampole devrildi: 2 ölü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Antalya'da motosiklet şarampole devrildi: 2 ölü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

05 Ekim 2017 Perşembe 11:39
Antalya'da motosiklet şarampole devrildi: 2 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kumluca’nın Adrasan Mahallesi’nden Olympos yönünde giden Kaan Kaplan (24) yönetimindeki motosiklet şarampole uçtu. Motosiklet sürücüsü Kaan Kaplan ve motosiklette bulunan arkadaşı Okay Torun (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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AlanyaAntalyaKumlucaMotosiklet Kazası
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