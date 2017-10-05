Antalya'da motosiklet şarampole devrildi: 2 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kumluca ’nın Adrasan Mahallesi’nden Olympos yönünde giden Kaan Kaplan (24) yönetimindeki motosiklet şarampole uçtu. Motosiklet sürücüsü Kaan Kaplan ve motosiklette bulunan arkadaşı Okay Torun (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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