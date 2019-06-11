Antalya'da Mısırlı turistin unutkanlığı polisi alarma geçirdi

Antalya’da Mısır uyruklu turistin Konyaaltı varyant seyir terasında unuttuğu çanta kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'da Mısırlı turistin unutkanlığı polisi alarma geçirdi
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EDİNİLEN bilgiye göre Konyaaltı varyant seyir terasındaki bankta siyah bir sırt çantası görenler şüphe üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen polis, incelemesinin ardından çantanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Polis ilgili birimi aradığı esnada varyanttan çantanın sahibi Mısır uyruklu Rafet Yoousef geldi. Polis Mısırlı turistin pasaport ve çantasını kontrol etti. Çantadan havlu ve giyim eşyaları çıktı. Polis güvenlik şeridini kaldırırken, çantasına kavuşan turist varyanttan ayrıldı. 

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