Antalya'da minibüsü kaçak akaryakıt deposuna çevirmişler

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi çevresinde minibüs içerisine monte edilmiş plastik tanklarda toplam 3 bin 260 litre petrol türevi karışık akaryakıt ele geçirildi.

Antalya'da minibüsü kaçak akaryakıt deposuna çevirmişler
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ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve gruplara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Görevliler, çalışmalar kapsamında, Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi çevresinde bulunan bir minibüse operasyon düzenledi. Operasyonda, minibüs içerisine monte edilmiş plastik tanklarda toplam 3 bin 260 litre petrol türevi karışık akaryakıt ürünü, 3 adet bin litre kapasiteli plastik tank, 13 adet 20 litrelik plastik bidon ve akaryakıt aktarımı yapmaya yarayan 1 adet santrafüj pompa ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 

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