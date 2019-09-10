Antalya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ELMALI- Finike karayolunun Düdenköy mevkiinde dün meydana gelen kazada, Erdoğdu Çobanoğlu'nun kullandığı plakası açıklanmayan motosikletle A.Ş.'nin (33) kullandığı 07 C 44063 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdoğdu Çobanoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdoğdu Çobanoğlu ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Erdoğdu Çobanoğlu'nun cenazesi morga konuldu. Minibüs sürücüsü ise ifadesi için jandarma tarafından karakola götürüldü.