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Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 Koreli turist öldü

Antalya Kemer'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 Güney Koreli turist hayatını kaybetti, 4 turist ile otomobil sürücüsü yaralandı

Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 Koreli turist öldü

Antalya Kemer'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 Güney Koreli turist hayatını kaybetti, 4 turist ile otomobil sürücüsü yaralandı

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:34
Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 Koreli turist öldü
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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.
4 GÜNEY KORELİ TURİST ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.
YARALILARA KALP MASAJI YAPILDI
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 13:45
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemer
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