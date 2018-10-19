Antalya'da mezarlıkta intihar girişimi

EDİNİLEN bilgiye göre olay saat 12.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mezarlığı’nda meydana geldi. Kent merkezindeki pansiyonda kalan ve bir belediyenin temizlik işleri bölümünde çalışan 35 yaşındaki O.A. yalnız kaldığı zamanlarda psikolojisinin bozulduğu, bunalıma girdiği ileri sürüldü. Bu nedenden dolayı ölmek isteyen ve bir hafta öncede Yavuz Özcan Parkı’ndaki falezler üzerine çıkıp, CİMER’e telefonla ulaşan,O.A., “ Yaşamak istemiyorum şimdi intihar edeceğim, ölmezsem bana ötenazi yapılmasını istiyorum, öldürün, ölmek istiyorum” diye bildirimde bulunduğu öğrenildi. Telefondan ulaşılan O.A. falezler üzerindeki intihar girişiminden polis tarafından vazgeçirildi.

"Mezarlıktaki ağaca astı"

Bugün öğle saatlerinde yine bunalıma girdiği iddia edilen O.A., eline aldığı naylon çamaşır ipiyle Konuksever Mezarlığı’ndaki büyük bir ağacın altına geldi. Burada bir süre sigara içip, telefonla konuşan O.A. üzerindeki eşyaları yere bıraktı ve ağaca hazırladığı iple boynundan kendini astı. Kabir ziyaretine gelen kadınlar O.A.’yı görmesi üzerine parktaki vatandaşlardan yardım istedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de bildirildi. Bir kişi yerde bulunan bıçakla O.A.’nın boynundaki ipi kesti. Mezarın kenarına indirilen O.A.’yı sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. O.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, O.A.’nın cinayetten 15 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce tahliye olduğu belirtildi.