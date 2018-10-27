Antalya'da meyhane basıp darp ederek zorla senet imzalattırdılar

OLAY, 28 Haziran Perşembe günü Tarım Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde bulunan bir meyhanede meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitlik işi yapan İ.H.Ö., inşaatı devam eden 2 daireyi 600 bin lira bedelle satarak bir meyhaneyi devraldı. Yine iddiaya göre, devir işlemlerinin ardından meyhanesini işletmeye başlayan İ.H.Ö.’ye 15 gün sonra bazı şahıslar, iş yerini devretmesi konusunda tehdit etti ve zorla 50 bin liralık senet imzalattı. Ardından kendi iş yeri önünde 4 şahıs tarafından darp edilip silah teşhirinde bulunulduğu belirtilen iş yeri sahibi İ.H.Ö. ise polise gelerek şahıslar hakkında şikayetçi oldu. İ.H.Ö.'nün şikayetinde şahısların kendilerini ünlü bir mafya grubuna mensup kişiler olarak tanıttıkları da ileri sürüldü.

Olay sonrası harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerinden B.Ö., C.C., K.G., F.B. ve T.P.'yi yakaladı. İkametlerinde yapılan aramada suç ve suç unsuru ele geçirilememesi üzerine ekipler araştırmayı derinleştirdi. Ekipler, İ.H.Ö.'ye zorla senet imza attırdığı öne sürülen T.P. ve grupla alakası olduğu tespit edilen İstanbul ikametgahlı E.A. isimli şüpheliyi de Antalya’ya getirerek gözaltına aldı. Ekipler ayrıca olayda ismi geçtiği iddia edilen polislikten istifa etmiş bir şahsa ait ruhsatı yenilenmemiş 2 adet tabanca ele geçirerek şahsa cezai işlem uyguladı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli B.Ö., C.C., T.P, K.G. ve E.L., adliyeye sevk edildi.