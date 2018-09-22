Antalya'da metruk ev cayır cayır yandı

Antalya'da, madde bağımlılarının kullandığı iddia edilen tek katlı metruk bina çıkan yangında küle döndü.

Antalya'da metruk ev cayır cayır yandı
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OLAY, Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve bütün evi saran alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasına rağmen ev tamamen yandı. Aynı evin ikinci kez yandığını ve evde madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığını söyleyen Gökay Akçetin, “Bu yangın büyük ihtimalle yine onlar yüzünden çıktı. Şikayette bulunuyoruz ama özel mülk olduğu için müdahale edilemiyor. Umarım artık çözüm bulunur" dedi.

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