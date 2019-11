Antalya'da metrelerce havaya savrulan oğlu ölümden döndü, bir özür beklerken sürücü şikayetçi oldu

KAZA, 29 Nisan 2018 Pazar günü, Muratpaşa ilçesi Narenciye Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çakmak'ın kullandığı 07 DDT 84 plakalı motosiklet, kavşakta V.A.’nın kullandığı 07 EOR 18 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak ile arkasında oturan arkadaşı Kerim Tuna Şengül (17), metrelerce havaya savruldu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mahmut Çakmak ile ağır yaralanan Kerim Tuna Şengül’ü özel bir hastaneye kaldırdı. Şengül, bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı. Genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kaza sonrası ağır yaralanan gençlerden Kerim Tuna Şengül’ün babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.Kazanın ilk duruşması ise 12 Kasım Salı günü Antalya 1. Çocuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, kazada yaralanan Kerim Tuna Şengül ile babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsü V.A. ile kazaya şahit olan diğer motosikletli guruptaki gençler katıldı.



Otomobil sürücüsü: “Ben de yaralandım. Şikayetçiyim”

Duruşmada, her iki tarafta kırmızı ışıkta geçmediğini savunurken, birbirlerini suçladılar. Müşteki sıfatıyla davada yer alan otomobil sürücüsü V.A. ifadesinde, “Kavşağa yaklaştığım sırada bulunduğum şeritteki araçlara yeşil ışık yandı. İlk lambaya yakın araç bendim. Aracımı hareket ettirdim, kavşağa doğru saatte 40 km hızla harekete geçtim. Bu sırada yolun sağ tarafında kendisine kırmızı kırmızı ışık yanan şeritten 4-5 tane ayrı ayrı üzerinde 1-2 kişinin bulunduğu motosikletli grup kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa doğru hareket ettiler. Ben de bu sırada kavşakta bulunduğum için motosiklet grubundan bir tanesine çarptım. Motosikletli gruptan 2 kişi yere düştü. Olay nedeniyle ben de yaralandım. Olayda benim kusurum yok. Ben normal hızla ve ışık sistemine uygun seyir halindeydim. Şikayetçiyim” dedi.Mahkemede suça teşvik edilen çocuk sıfatıyla konuşan motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, iddiaları kabul etmeyip yeşil ışıkta geçtiğini savundu, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, ileri bir tarihte görülmek üzere duruşmayı erteledi.

Dava sonrası kazada oğlu ağır yaralanan gencin babası Hasan Hüseyin Şengül ve kazada motosikleti kullanan sürücü Mahmut Çakmak gazetecilere açıklamalarda bulundu.



“Bu saatten sonra onu hiç affetmeyeceğim”

Baba Şengül, otomobil sürücüsü V.A.’nın motosiklet sürücüsünü suçlu görmesine şaşırdığını söyledi. Şengül şu ifadelerin kullandı:

“Süratim 40 diyor. Kamera kayıtlarına baksınlar 40 ile mi gelmiş 80 ile mi görünür. Üzülüyorum. Vuran kişi karşımıza çıktı, özür de dilemediği gibi sırtını dönüp gülerek bakıyordu, özür dilemeyi bırakın duruşmada ‘ben davacıyım’ dedi. Sonuna kadar uğraşacağım. Çünkü tek bir şey bir geçmiş olsun bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim.”



“Arkadaşım metrelerce havaya uçtu”

Motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak da olay günü denize gittiklerini ve dönüş yolunda kaza geçirdiklerini belirterek, “Kırmızı ışık yanıyorken durduk. Yeşil yandığında bizim kalkmamızla çıkmamız bir oldu. Sağ tarafta gelen sürücü süratli bir şekilde bize çarptı. Arkadaşım havaya uçtu metrelerce. O arkadaş da kaldırım taşlarına vurup durabildi. Tekeri nereden baksanız 1 metre havaya kalktı. Bugün mahkemeye çıktık, biz ona çarpmışız. İtiraz ettik, şikayetimizi yineledik. Her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Kırmızıda geçtiğini düşünüyorum. O hızla gelip kaldırım taşlarını sökmesi, arabanın arkasının kalması mümkün değil. Görüntüleri izlesinler ve yorumu yapsınlar” diye konuştu.