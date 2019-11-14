banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Antalya'da metrelerce havaya savrulan oğlu ölümden döndü, bir özür beklerken sürücü şikayetçi oldu

Antalya’da geçtiğimiz yıl motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında metrelerce havaya fırlayan oğlu ağır yaralanan baba, geçmiş olsun beklediği otomobil sürücüsünün görülen davada şikayetçi olmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baba, “Bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim” dedi.

ASAYİŞ 14.11.2019, 12:01
Antalya'da metrelerce havaya savrulan oğlu ölümden döndü, bir özür beklerken sürücü şikayetçi oldu
banner404

KAZA, 29 Nisan 2018 Pazar günü, Muratpaşa ilçesi Narenciye Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çakmak'ın kullandığı 07 DDT 84 plakalı motosiklet, kavşakta V.A.’nın kullandığı 07 EOR 18 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak ile arkasında oturan arkadaşı Kerim Tuna Şengül (17), metrelerce havaya savruldu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mahmut Çakmak ile ağır yaralanan Kerim Tuna Şengül’ü özel bir hastaneye kaldırdı. Şengül, bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı. Genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kaza sonrası ağır yaralanan gençlerden Kerim Tuna Şengül’ün babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.Kazanın ilk duruşması ise 12 Kasım Salı günü Antalya 1. Çocuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, kazada yaralanan Kerim Tuna Şengül ile babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsü V.A. ile kazaya şahit olan diğer motosikletli guruptaki gençler katıldı.

Otomobil sürücüsü: “Ben de yaralandım. Şikayetçiyim”
Duruşmada, her iki tarafta kırmızı ışıkta geçmediğini savunurken, birbirlerini suçladılar. Müşteki sıfatıyla davada yer alan otomobil sürücüsü V.A. ifadesinde, “Kavşağa yaklaştığım sırada bulunduğum şeritteki araçlara yeşil ışık yandı. İlk lambaya yakın araç bendim. Aracımı hareket ettirdim, kavşağa doğru saatte 40 km hızla harekete geçtim. Bu sırada yolun sağ tarafında kendisine kırmızı kırmızı ışık yanan şeritten 4-5 tane ayrı ayrı üzerinde 1-2 kişinin bulunduğu motosikletli grup kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa doğru hareket ettiler. Ben de bu sırada kavşakta bulunduğum için motosiklet grubundan bir tanesine çarptım. Motosikletli gruptan 2 kişi yere düştü. Olay nedeniyle ben de yaralandım. Olayda benim kusurum yok. Ben normal hızla ve ışık sistemine uygun seyir halindeydim. Şikayetçiyim” dedi.Mahkemede suça teşvik edilen çocuk sıfatıyla konuşan motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, iddiaları kabul etmeyip yeşil ışıkta geçtiğini savundu, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, ileri bir tarihte görülmek üzere duruşmayı erteledi.
Dava sonrası kazada oğlu ağır yaralanan gencin babası Hasan Hüseyin Şengül ve kazada motosikleti kullanan sürücü Mahmut Çakmak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Bu saatten sonra onu hiç affetmeyeceğim”
Baba Şengül, otomobil sürücüsü V.A.’nın motosiklet sürücüsünü suçlu görmesine şaşırdığını söyledi. Şengül şu ifadelerin kullandı:
“Süratim 40 diyor. Kamera kayıtlarına baksınlar 40 ile mi gelmiş 80 ile mi görünür. Üzülüyorum. Vuran kişi karşımıza çıktı, özür de dilemediği gibi sırtını dönüp gülerek bakıyordu, özür dilemeyi bırakın duruşmada ‘ben davacıyım’ dedi. Sonuna kadar uğraşacağım. Çünkü tek bir şey bir geçmiş olsun bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim.”

“Arkadaşım metrelerce havaya uçtu”
Motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak da olay günü denize gittiklerini ve dönüş yolunda kaza geçirdiklerini belirterek, “Kırmızı ışık yanıyorken durduk. Yeşil yandığında bizim kalkmamızla çıkmamız bir oldu. Sağ tarafta gelen sürücü süratli bir şekilde bize çarptı. Arkadaşım havaya uçtu metrelerce. O arkadaş da kaldırım taşlarına vurup durabildi. Tekeri nereden baksanız 1 metre havaya kalktı. Bugün mahkemeye çıktık, biz ona çarpmışız. İtiraz ettik, şikayetimizi yineledik. Her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Kırmızıda geçtiğini düşünüyorum. O hızla gelip kaldırım taşlarını sökmesi, arabanın arkasının kalması mümkün değil. Görüntüleri izlesinler ve yorumu yapsınlar” diye konuştu.

#Antalya #Antalya asayiş #antalya haber #antalya son dakika
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:28
Öğle 12:47
İkindi 15:32
Akşam 17:56
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545