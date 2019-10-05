Antalya'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
Finike'de mermer ocağında yaşanan iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 05.10.2019, 09:52
OLAY, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışan Ramazan Parlakdağ (35) iddiaya göre devrilen köprülü dağ kesme makinesinin altında kaldı. Ağır yaralan Parlakdağ'a ilk müdahale olay yerindeki işçi arkadaşları tarafından yapılırken sağlık ekiplerine haber verildi. Parlakdağ olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 2 çocuk babası Parlakdağ'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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