Antalya'da marketçinin 'soygun' yalanı

OLAY, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3550 Sokak'ta bulunan, Necmettin Ç.'ye ait markette meydana geldi. Polisi arayan Necmettin Ç., pompalı tüfekli kar maskeli iki kişinin iş yerinde bulunan 2 bin lirayı aldığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Necmettin Ç.'nin ifadesine başvurdu. İlk ifadede Necmettin Ç.'nin iş yerinin soyulmadığı, borçlu olduğu kişinin gelip alacağını istediği, ardından bu kişinin kasada bulunan 1250 lirayı aldığı belirlendi. Necmettin Ç.'nin de kızıp polise soygun ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 16:39