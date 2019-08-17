Antalya'da mahkemeye mektup gönderen sanıktan ilginç savunma

ANTALYA'da, evinde iç çamaşırlarıyla yakaladığı Ali G.'yi bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Sedat B., mahkemeye mektup göndererek, tahliye talebinde bulundu. Sedat B., mektubunda, 'Suriye sınırından ülkemize taciz ateşi açıldığında, anında cevap veriyoruz. Ben de bu ülkenin evladı olarak örfüme, vatanıma, namusuma, milletime düşkünüm. Tanımadığım birini evimde külot, atlet yakaladım. Namusumu, şerefimi ayaklar altına mı alsaydım?' dedi.

Kepez ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde oturan Sedat B., 6 Haziran akşamı, amca çocukları ile görüşmek için dışarı çıktı ve gece dönmeyeceğini söyledi. Bir süre sonra Sedat B.'yi cep telefonundan arayan eşi Dilek B., "Neredesin? Ne zaman geleceksin" diye sordu. Eşinin telefonundaki tavrından ve sorularından şüphelenen Sedat B., saat 22.30 sıralarında eve geldi. Oturduğu daireye girer girmez odaları kontrol eden Sedat B., çocuklarının odasında tanımadığı Ali G.'yi iç çamaşırlarıyla gördü. Sedat B., kaçmaya çalışan Ali G.'yi karın bölgesinden bıçaklarken, yaşanan arbedede kendisi de elinden yaralandı. Ali G. yaralı halde kaçmaya çalışırken, komşular tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Sedat B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İŞ ARKADAŞIYLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sedat B. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tarafların ve tanık ifadelerine yer verildi. 2 çocuk annesi Dilek B., iddianamede yer alan ifadesinde, Ali G. ile aynı iş yerinde çalıştıklarını ve ilişkileri olduğunu belirtti. Olay günü Ali G.'nin saat 22.30 sıralarında eve geldiğini belirten Dilek B., "Bir müddet sonra kapı zili çaldığında eşimin geldiğini anladım. Ali G.'ye çocukların odasında saklanmasını söyledim. Eşim eve girer girmez odaları kontrol etti ve Ali G.'yi çocukların odasında görünce saldırdı. Ali G. merdiven boşluğuna kaçtı. Eşim bu arada beni dövdü. Sonrasında mutfaktan aldığı bıçakla Ali'yi karın boşluğundan bıçakladı" dedi.

'KÜLOT VE ATLETLE YAKALADIM'

Sedat B. ise dışarı çıktıktan bir süre sonra eşinin kendisini aradığını, "Neredesin? Ne zaman geleceksin" soruları üzerine şüphelendiğini ve eve geldiğini söyledi. Sedat B., iddianamede yer alan ifadesinde, şunları kaydetti: "Zili çaldığımda eşim 'Hani gelmeyecektin?' diyerek tepki gösterdi. Ayrıca kapıyı geç açtı. Bu sırada çocuk odasına yönelen bir gölge gördüm. Çocuk odasına baktığımda tanımadığım şahsı atlet ve külotla gördüm. Şahıs kaçmaya çalıştı. Arbede oldu. Birbirimize vurduk. Ali G. mutfaktan bıçak aldı ve elimi yaraladı. Ben de şahsın elinden bıçağı aldım ancak nasıl yaralandığını bilmiyorum."

ÇOCUKLARIN ODASINA SAKLANMIŞ

Ali G. de Dilek B. ile arkadaş olduklarını belirterek, "Olay günü Dilek bana mesaj yazıp 'Eve gel, kimse yok' demesi üzerine evlerine gittim. Dilek çocukları uyuttuğunu söyledi ve öpüşmeye başladık. Zil çalınca da 'Eyvah eşim geldi. Sen çocukların odasına git. Oraya gelmez' dedi. Ben de çocukların odasına geçtim sonrasında Dilek'in eşi odaya girdi. Beni darbetmeye başladı. Eşine de vurdu. Merdiven boşluğuna kaçtım. Arkamdan gelip beni bıçakladı. Bu sırada Sedat B.'nin aynı apartmanda oturan kız kardeşi Hatice B. geldi" diye konuştu.Sedat B.'nin ablası Hatice B. ise arbede sırasında kendisinin de hafif yaralandığını belirterek, Ali G.'nin bıçakla Sedat B.'ye saldırdığını, kendisinin araya girmesi ile Ali G.'nin kaçtığını, kaçarken de kendisini darbettiğini kaydetti.

MAHKEMEYE MEKTUP GÖNDERDİ

'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'eşe yönelik kasten basit yaralama' suçlamalarıyla cezaevinde bulunan Sedat B., yargılanmanın yapılacağı Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mektup gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine ve hukukuna her zaman inandığını belirten Sedat B., mektubuna şunları yazdı:

'Bizim vatanımız, örfüne, adetine, namusuna sahip çıkmıştır. Mesela, Suriye sınırından ülkemize herhangi bir yerden taciz ateşi açıldığında anında cevap veriyoruz. Amaç ülke olarak vatanımıza zarar, ziyan gelmesin. Ben de bu ülkenin evladı olarak, örfüme, vatanıma, namusuma, milletime düşkün biriyim. Hayatımda tanımadığım, bilmediğim bir insanı evimde çocuklarımın odasında külot ve atletle yakaladım. Kim olursa olsun evlatlarımın odasına külot ve atletle giremez. Ne yapsaydım? Arkamı dönüp gitse miydim? Namusumu, şerefimi ayaklar altına mı alsaydım? Adama 'Kimsin? Evimde ne işin var' dediğimde bana vurarak kaçmaya çalıştı. Boğuştuk. Eşim araya girince adam giyindi. Şahıs, mutfak penceresinden aldığı bıçakla elimi yaraladı. Elinden tuttuğum anda kilim kaydı ve bıçağın üzerine düştü. Bıçak karın boşluğuna saplandı. Yaralı halde kaçmaya çalışırken de komşular yakalayıp polise teslim etti. Bu insan ortaya çıkıp hayatımı allak bullak etti. Adaletinize sığınıyorum. Tahliyemi istiyorum.'Duruşma, gelecek ay görülmeye başlanacak.