Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya'da magandalar beyzbol sopasıyla saldırdı

Yunus Üras ve yanında bulunan diğer iki kişi ellerinde beyzbol sopaları ile araçları ile yolculuk eden Kemal ve Seher Özcan’a saldırdılar. Olay esnasında araçta 16 aylık bir de bebek vardı

Antalya'da magandalar beyzbol sopasıyla saldırdı

Yunus Üras ve yanında bulunan diğer iki kişi ellerinde beyzbol sopaları ile araçları ile yolculuk eden Kemal ve Seher Özcan’a saldırdılar. Olay esnasında araçta 16 aylık bir de bebek vardı

19 Aralık 2016 Pazartesi 14:52
Antalya'da magandalar beyzbol sopasıyla saldırdı
banner404
OLAY Antalya’da yaşandı. Bankacı olan Kemal Özcan ve eşi Seher Özcan yanlarına aldıkları 16 aylık bebekleri ile birlikte yolda gittikleri esnada bir başka otomobil tarafından yolları kesildi. Yok kesen otomobilden üç kişi indi ve ellerindeki beyzbol sopaları ile çifte saldırdılar. Bu esnada patlayan camlardan fırlayan cam parçaları küçük çocuğun dudağını yardı.
Olay 16 Ekim’de Hurma Mahallesinde yaşandı. Eşi Seher ve 16 aylık bebeği ile Pazar yapan ve geriye dönmek üzere yola çıkan kemal Özcan’ın otomobilinin ön tali yoldan aniden çıkan başka bir otomobil tarafından kesildi. Bunun üzerine yolu kesilen Kemal Özcan ne yapıyorsun gibilerinden el kol hareketi yaptı. Alınan bilgilere göre olaydan birkaç sokak ileride Özcan’ın yolunu yeniden kesen şahıslar ellerinde Beyzbol sopaları ile indiler ve bankacının aracına saldırdılar. Bunu gören kemal Özcan otomobilinin kapılarını kilitledi. Ancak Yunus Ü. Hem küfürler edip hem de saldırdı kapıyı açmak için zorladı.
Hatta açık camdan Seher Özcan’a tokat attı ve yüzüne tükürdü. Elindeki soba ile de aracın arka camını patlattı. Bu esnada bazı cam parçaları da arka koltukta bulunan 16 aylık bebeğin dudağını kesti. Konu ile ilgili açıklama yapan Özcan "Fatih Polis Merkezi'ne gidip şikâyetçi olduk. Emniyet uzun bir süre zanlıyı yakalayamadığını belirtti. Daha sonra Yunus Ü.'nün ifadesini alıp serbest bıraktıklarını, diğer şüphelilerin de tespit edilemediğini söylediler. Bunun üzerine dosya ilerlemedi. Kendi çabalarımla zanlıları tespit etmeye çalıştım. Korkuteli'nde olduklarını öğrendim. Sürekli emniyete gidiyorum, beni geçiştiriyorlar" diye konuştu.

 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kemal ÖzcanSeher Özcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim