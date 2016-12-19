Antalya'da magandalar beyzbol sopasıyla saldırdı

Olay 16 Ekim’de Hurma Mahallesinde yaşandı. Eşi Seher ve 16 aylık bebeği ile Pazar yapan ve geriye dönmek üzere yola çıkan kemal Özcan’ın otomobilinin ön tali yoldan aniden çıkan başka bir otomobil tarafından kesildi. Bunun üzerine yolu kesilen Kemal Özcan ne yapıyorsun gibilerinden el kol hareketi yaptı. Alınan bilgilere göre olaydan birkaç sokak ileride Özcan’ın yolunu yeniden kesen şahıslar ellerinde Beyzbol sopaları ile indiler ve bankacının aracına saldırdılar. Bunu gören kemal Özcan otomobilinin kapılarını kilitledi. Ancak Yunus Ü. Hem küfürler edip hem de saldırdı kapıyı açmak için zorladı.
Hatta açık camdan Seher Özcan’a tokat attı ve yüzüne tükürdü. Elindeki soba ile de aracın arka camını patlattı. Bu esnada bazı cam parçaları da arka koltukta bulunan 16 aylık bebeğin dudağını kesti. Konu ile ilgili açıklama yapan Özcan "Fatih Polis Merkezi'ne gidip şikâyetçi olduk. Emniyet uzun bir süre zanlıyı yakalayamadığını belirtti. Daha sonra Yunus Ü.'nün ifadesini alıp serbest bıraktıklarını, diğer şüphelilerin de tespit edilemediğini söylediler. Bunun üzerine dosya ilerlemedi. Kendi çabalarımla zanlıları tespit etmeye çalıştım. Korkuteli'nde olduklarını öğrendim. Sürekli emniyete gidiyorum, beni geçiştiriyorlar" diye konuştu.
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