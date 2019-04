Antalya'da liseli kızı ormanda darp edenlere 23 yıl hapis istemi

OLAY, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer alınca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu A.S. (18) ve Y.K. (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



3 SANIK HAKKINDA DAVA

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan A.S. ve Y.K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.C.Y. hakkında hazırlanan iddianame ise Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



'ACABA SİLAHLA MI ÖLDÜRSEK'

Sanıklardan A.S. ile Y.K. arasında arkadaşlık ilişkisi bulunduğu ifade edilen iddianamede, S.D'nin erkek arkadaşı Y.K. ile arkadaşlık yapmak istediği duyumunu alan A.S.'nin, bunun üzerine genç kızı bir eve görüşmeye çağırdığına dikkat çekildi. Evde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkan S.D'nin, sanıklar A.S., M.C.Y. ve yaşları küçük olduğu için haklarında ayrı soruşturma yürütülen S.D.K, M.G. ile M.S.'nin yardımıyla zorla araca bindirildiği, ormanlık alana gidilirken genç kıza yumruk ve tokatlarla vurulduğu iddianamede yer aldı. Ardından M.C.Y'nin kurusıkı tabancayı mağdura doğrulttuğu ve A.S.'nin de bu sırada "Acaba silahla mı öldürsek" diyerek S.D'yi tehdit ettiği belirtildi. Varsak'taki ormanlık alanda araçtan indirdikleri S.D.'yi rızası dışında alıkoymaya devam eden sanıkların, ardından genç kızı Y.K.'nin bulunduğu yere götürdüğü kaydedildi. Sanıkların daha sonra S.D.'yi bu kez Y.K.'nin kullandığı araca zorla bindirerek Çankaya Mahallesi'ndeki Mazı Dağı'nda ormanlık alana götürdükleri aktarılan iddianamede, burada da genç kızın sanıklarca darbedildiği belirtildi.



TELEVİZYON KANALINA GÖNDERİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

İddinamede, Y.K'nin 'sallama' diye tabir edilen bıçağı boynuna dayadığı S.D.'yi ölümle tehdit ettiği, diğer sanıkların ise bu sırada ceplerini aradığı, para çıkmayınca daha sonra getirmesi için benzer tehditlerde bulunduğuna vurgu yapıldı. Sanıklar M.C.Y. ile M.S.'nin yaşananları cep telefonlarının kameralarıyla kaydettikleri, sonrasında bu görüntülerin diğer sanıklarla paylaşıldığı anlatıldı. A.S.'nin bu görüntüleri mağdur S.D.'nin eski erkek arkadaşı H.C.Y.'ye gönderdiği onun da görüntüleri arkadaşı İ.K.'ya gönderdiği kaydedildi. İ.K.'nın görüntüleri bir televiyon kanalının ihbar hattına göndermesi üzerine olayla ilgili başlatılan soruşmada sanıkların yakalandıkları ifade edildi. İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan M.C.Y.'nin de tutuklanmasını istedi. Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.