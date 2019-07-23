Antalya'da kurbanlık hırsızları yakalanınca kavga çıktı: 7 gözaltı

OLAY, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Göller Caddesi üzerinde bir kişiye ait kurbanlık küçükbaş hayvanların çalınmaya çalışıldığını görenler, şüphelilere tepki gösterdi. Tepki üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler cadde üzerine bulunan evlerine girdi. Tepkinin büyümesi üzerine çevredeki evlerde oturan diğer kişiler de şüphelilerin evinin önüne geldi. Şüpheliler, ellerine aldıkları sopa ve bıçakla kapıda tepki gösterenlere saldırmaya çalıştı. Bu sırada şüphelilerin çağırdığı iki kişi motosikletlerle olay yerine geldi. Kavganın büyümesi üzerine şüpheliler evlerine girerken, motosikletle gelenler ise motosikletlerini cadde üzerinde bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtırken, kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.