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Antalya'da kurallara uymayan sürücülere 393 bin TL ceza

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince yapılan denetim ve uygulamalarda kural ihlali yapan sürücülere 393 bin 605 lira ceza yazıldı.

ASAYİŞ 06.08.2019, 16:24 Melike Temir
Antalya'da kurallara uymayan sürücülere 393 bin TL ceza
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İL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2- 4 Ağustos'ta yapılan trafik uygulamasında, 'izinsiz yolcu taşımacılığı denetiminde' 731 araç denetlendi. İzinsiz yolcu taşıdığı belirlenen 102 sürücüye 61 bin 370 TL ceza kesildi. 'Radarla Hız Denetimlerinde' ise 3 bin 67 denetlenirken, 102 sürücüye hız limitlerini aştıkları gerekçesiyle 107 bin TL ceza yazıldı. Trafik ekipleri 'Alkol ve Uyuşturucu Denetimlerinde' ise 1 bin 217 aracı denetledi. Uygulamada 860 sürücüye alkollü araç kullanmaktan 225 bin 235 TL para cezası kesildi.


 

　

#Antalya Emniyet Müdürlüğü #Antalya #ceza #Sürücü
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