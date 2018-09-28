ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Muratpaşa, Aksu ve Kepez ilçelerinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Çalışmalarda, 3 kişiye kumar oynanması için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı, 9 kişiye 2 bin 331 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 4 bin 500 lira paraya el konulurken, 250 oyun pulu ve oyun kartı ele geçirildi.
Ayrıca, Kepez ilçesinde de bir iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilerek, adli işlem yapıldı ve 9 bin lira ceza uygulandı.
Operasyonlarda 600 kişisinin sorgusu yapıldı, cezaevi firarisi 1 kişi yakalandı.
Antalya'da kumar operasyonu
Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye para cezası uygulandı.
ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Muratpaşa, Aksu ve Kepez ilçelerinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
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