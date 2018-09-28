Antalya'da kumar operasyonu

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Muratpaşa, Aksu ve Kepez ilçelerinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda, 3 kişiye kumar oynanması için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı, 9 kişiye 2 bin 331 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 4 bin 500 lira paraya el konulurken, 250 oyun pulu ve oyun kartı ele geçirildi.

Ayrıca, Kepez ilçesinde de bir iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilerek, adli işlem yapıldı ve 9 bin lira ceza uygulandı.

Operasyonlarda 600 kişisinin sorgusu yapıldı, cezaevi firarisi 1 kişi yakalandı.