Antalya'da kullanılmayan evin bahçesinde erkek cesedi bulundu
Antalya'da kullanılmayan bir evin bahçesinde 25-30 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.
ASAYİŞ 26.11.2019, 11:44
OLAY, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerinde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan bir evin bahçesinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kimliği belirsiz erkeğin sabaha karşı hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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