Antalya'da korkutan yangın

MURATPAŞA ilçesi, Yeşildere Mahallesi, 1161 Sokak'ta bulunan boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki binalara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mahalle sakinleri, terk edilmiş evde madde bağımlılarının kaldığını, bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirirken,sahibinin yıllar önce öldüğü ortaya çıktı.

