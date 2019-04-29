Antalya'da korkutan yangın

POLİS ve itfaiye ekiplerini harekete geçiren yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3543 Sokak'ta bulunan Acarlar Apartmanı'nda çıktı. Binadan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye merdivenle çatı katından içeriye girip dumanı tahliye etmek için çaba sarf etti. Yapılan incelemede, binanın ortak kullanım alanında bulunan yatakların tutuştuğu, çıkan dumanın da binayı sardığı belirtildi. Yangında, binada maddi hasar meydana geldi.