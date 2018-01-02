Antalya'da korkunç ölüm! İnşaat bekçisi ölü bulundu

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 4 sokak üzerinde gece saatlerine inşaat bekçiliği yaptığı inşaattan çıkan 48 yaşındaki Hıdır Çakır, yan tarafta bulunan evine geçti. Arkadaşıyla gece geç saatlere kadar film izleyen Hıdır Çakır, daha sonra yatağına geçti. Daha önce anjiyo olan ve yaklaşık 4 ay kadar hastanede yatan Çakır, gece kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabah 08.15’de inşaata gelmediğini gören inşaatın müteahhidi, Çakır’ı telefonla aradı. Çakır’ın telefona cevap vermemesi üzerine eve giden müteahhit kapının açılmaması üzerine balkondan daireye girdi. İçeriye giren müteahhit birkaç kez Çakır’ı uyandırmaya çalışmasına rağmen bir tepki almaması üzerine durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 48 yaşındaki Hıdır Çakır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hıdır Çakır’ın, ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğünü belirlerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Çakır’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, ailesinden ayrı tek başına yaşadığı öğrenildi.

