Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ananas yiyenler yaşadı! Faydaları bitmiyor...
Ananas yiyenler yaşadı!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi

Antalya'da korkunç ölüm! İnşaat bekçisi ölü bulundu

Antalya’da inşaat bekçisi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya'da korkunç ölüm! İnşaat bekçisi ölü bulundu

Antalya’da inşaat bekçisi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

02 Ocak 2018 Salı 15:03
Antalya'da korkunç ölüm! İnşaat bekçisi ölü bulundu
banner404

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 4 sokak üzerinde gece saatlerine inşaat bekçiliği yaptığı inşaattan çıkan 48 yaşındaki Hıdır Çakır, yan tarafta bulunan evine geçti. Arkadaşıyla gece geç saatlere kadar film izleyen Hıdır Çakır, daha sonra yatağına geçti. Daha önce anjiyo olan ve yaklaşık 4 ay kadar hastanede yatan Çakır, gece kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabah 08.15’de inşaata gelmediğini gören inşaatın müteahhidi, Çakır’ı telefonla aradı. Çakır’ın telefona cevap vermemesi üzerine eve giden müteahhit kapının açılmaması üzerine balkondan daireye girdi. İçeriye giren müteahhit birkaç kez Çakır’ı uyandırmaya çalışmasına rağmen bir tepki almaması üzerine durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 48 yaşındaki Hıdır Çakır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hıdır Çakır’ın, ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğünü belirlerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Çakır’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, ailesinden ayrı tek başına yaşadığı öğrenildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaInşaat Işcisiölü Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ceylan'ın katili ağabey, firardayken de suç işlemeye devam etmiş
Ceylan'ın katili ağabey, firardayken de suç işlemeye devam etmiş
Kıraathaneyi önce kurşun yağmuruna tuttular, sonra ateşe verdiler
Kıraathaneyi önce kurşun yağmuruna tuttular, sonra ateşe verdiler
Ormana odun toplamaya giden köylünün cansız bedeni bulundu
Ormana odun toplamaya giden köylünün cansız bedeni bulundu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim