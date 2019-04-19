Antalya'da korkunç olay! Yeğenini bıçakla yaraladı

OLAY, sabah saatlerinde Tahılpazarı Mahallesi 473 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan ve sokakta karşılaşan Mehmet Sesli ile yeğeni Mehmet Fırtına, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Başına aldığı darbe üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Mehmet Sesli, yeğeni Mehmet Fırtına'yı boynu, bacağı ve karın bölgesinden bıçakladı. Kan içinde kalan Fırtına, çağrılan ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Sesli ise polis tarafından gözaltına alındı. Sesli, polise verdiği ifadesinde, yeğeninin aniden başına vurduğunu, bu yüzden bıçakladığını söyledi.