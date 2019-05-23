Antalya'da korkunç olay! Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar

 Antalya’da biri kadın iki kişi, bıçaklayarak öldürdükleri kişiyi kanala atmak üzereyken polis tarafından yakalandı. 

Antalya'da korkunç olay! Öldürdükleri kişiyi kanala atmak isterken yakalandılar
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay, saat 04.30 sırasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6597 Sokak’taki bir müstakil evde meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu ileri sürülen A.G isimli kadın ve S.E, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştıkları Sadık C.’yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ikiliden S.E. cesedi yakınlarıda bulunan bir kanala atmak için sürüklemeye başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis S.E’yi kanal başında yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheleri ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 

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