Antalya'da korkunç kaza! Ölüm üst geçide 50 metre kala geldi

Antalya’da, işitme cihazı kullanan ve 50 metre uzağındaki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobilin üzerinde bulunan işitme cihazı polis tarafından teslim alındı

Antalya'da korkunç kaza! Ölüm üst geçide 50 metre kala geldi
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KAZA, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Caddesi üzerinde 50 metre uzağındaki üst geçidi kullanmayıp, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Ali Günay'a (80), Alanya’ya gitmekte olan Ramazan A. yönetimindeki 07 ACY 902 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ali Günay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Günay, hayatını kaybetti. 
Kaza sonrası trafik kısa süreliğine tek şeritten verilirken, hasar gören araç üzerinde inceleme yapan ekipler Ali Günay'a ait bir adet işitme cihazı buldu. Cihaz muhafazaya alınırken, polis kazaya karışan araç sürücüsü Ramazan A.’yı, ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. 

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