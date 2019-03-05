Antalya'da korkunç kaza! Ölüm üst geçide 50 metre kala geldi

KAZA, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Caddesi üzerinde 50 metre uzağındaki üst geçidi kullanmayıp, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Ali Günay'a (80), Alanya’ya gitmekte olan Ramazan A. yönetimindeki 07 ACY 902 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ali Günay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Günay, hayatını kaybetti.

Kaza sonrası trafik kısa süreliğine tek şeritten verilirken, hasar gören araç üzerinde inceleme yapan ekipler Ali Günay'a ait bir adet işitme cihazı buldu. Cihaz muhafazaya alınırken, polis kazaya karışan araç sürücüsü Ramazan A.’yı, ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.