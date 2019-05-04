Antalya'da korkunç kaza! Aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı

Kumluca'da direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı.

Antalya'da korkunç kaza! Aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı
banner404

KAZA, Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Tepecik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus K. (23) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada araç içinde bulunan sürücü Yunus K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yunus K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenini ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gazipaşa'da muz hasatına kuş yuvası molası
Gazipaşa'da muz hasatına kuş yuvası molası
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479