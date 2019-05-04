Antalya'da köpek dövüşü arenasına jandarma baskını

Korkuteli'ne bağlı Bozova Mahallesinde jandarma tarafından köpek dövüşüne suçüstü yapıldı. Yapılan operasyonda, dövüştürüldükleri belirlenen, kan içindeki ‘Kangal' cinsi 1 köpeğe jandarma tarafından el konulurken, sahiplerine 15 bin 460 TL para cezası kesildi

Antalya'da köpek dövüşü arenasına jandarma baskını
banner404

BİR ihbarı değerlendiren Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Bozova Mahallesi Kızlarovası mevkiinde, köpek dövüşü yapıldığını belirledi. Yaklaşık 20 kişinin köpek dövüşü izlediği alana operasyon düzenledi. Dövüşü durduran jandarma, vücutlarının büyük bölümü kan içindeki Kangal cinsi 1 köpeğe el koydu. Köpeklerin sahiplerine Kabahatler Kanunu'na göre 15 Bin 460 TL para cezası kesildi. Yaralı kangal cinsi köpek bakım ve tedavisi için Korkuteli Milli Parkalar Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beslediği sokak kedilerine mama vermeye gelince,...
Beslediği sokak kedilerine mama vermeye gelince,...
  1. ANTALYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472