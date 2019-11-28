Antalya'da köpeğinin dükkanı önünde öldüğünü duyan esnaf, üzüntüden uzun süre dışarıya çıkamadı

KAZA, dün saat 16.00’da Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolu üzerinde hasta taşıyan ambulansın önüne, bir anda köpek çıktı. Aracın altında kalan ve adının ‘Sarı gelin’ olduğu öğrenilen köpek, 10 yıldır beslediği sahibinin dükkanı önünde feci şekilde can verdi. Köpeği ezdiğini fark eden ambulansın sürücüsü ise araçtan inerek gözyaşı döktü. Sürücü, ambulanstaki hastayı hastaneye yetiştirmek için tekrar yoluna koyulurken, kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar köpeğin etrafında toplandı.



Üzücü manzarayı görmemek için dükkanından çıkamadı

Köpeğin sahibi İsmail Deler ise üzücü manzarayı görmemek için uzun süre dükkanın içerisinden çıkamadı. İhbarın ardından kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ve hayvan koruma ve kontrol ekibi yönlendirildi. Üzeri gazete kağıtlarıyla örtülen köpek, ekipler tarafından olay yerinden alındı. Köpeğine son kez bakmak için dükkanından çıkan Deler'in oldukça hüzünlendiği gözlendi.



“Ambulansın sürücüsü ağlayarak gitmek zorunda kaldı”

Kazayı gören Barış Izın isimli esnaf, “Ambulans çarptı ve ardından durdu. Bayan sürücü önce geri geldi, ardından hasta olduğu için gitti. Kadın sürücü ağlıyordu ve ağlayarak da gitti” dedi.

Sarı Gelin’in çok akıllı bir köpek olduğunu söyleyen çevre sakinlerinden Agit Aslan ise, “Günde 20 kere geçerdim buradan. Kimseye havlamazdı. Antalya’nın en akıllı köpeğiydi. Usluydu. Gerçekten çok üzüldüm” diye konuştu.