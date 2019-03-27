Antalya'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı

KAZA, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Bulvar üzerinde 07 YIK 01 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Oktay Avcı, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra tel çitleri parçalayıp karşı şeride geçti. Otomobil, o sırada seyir halindeki Fatih Aldırma'nın kullandığı 07 BFV 94 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtan kopan parçalar ve refüjdeki elektrik direği yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, Avcı 0.91 promil alkollü çıktı. Avcı'ya alkollü araç kullanmaktan işlem yapan polis ekipleri, araçlardan kopan parçaların temizlenmesi için yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü.