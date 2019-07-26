Antalya'da klima açmayan sürücüye ceza

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Trafik Zabıta ve Ulaşım Denetim ekiplerinin işbirliğiyle Antalya genelinde halk otobüsleri ve yolcu taşıma araçları denetleniyor. Denetimlerde, şoförlerin UKOME Toplu Taşıma Araçları yönetmeliğinde yer alan kurallara uyup uymadıkları ve araçlarda klima kullanımı kontrol ediliyor. Kurallara uymayan şoförlere cezai işlem uygulanıyor.

PERİYODİK DENETİM

Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Alanya, Serik ve Manavgat'ta da ilçelerarası denetimli yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştiriliyor. Trafik zabıta ekipleri belirlenen duraklarda şoförlerin kıyafetleri, durak kullanımı, günlük hareket programına uyup uymadığı, yolcu taşıma sayısı, duraktan yolcu alınıp alınmaması gibi yönetmelikte uyulması gereken kuralları titizlikte denetliyor.

KLİMA AÇMAYANA CEZA KESİLİYOR

Yaz sıcağında ulaşım araçlarında halkın daha rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesi için klima kullanımına yönelik denetimlerini arttıran ekipler, otobüslerin içerisine girerek klima derecelerini ve sıcaklığı kontrol ediyor. Yönetmeliğe uymayan şoförlere 320 TL ceza uygulanıyor.