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Antalya'da kız kavgasında kan aktı

Antalya'da, yağlı güreş sporcuları başpehlivan Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı (21), iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden çıkan tartışmada Yavuz T. tarafından tabancayla vurularak yaralandı

Antalya'da kız kavgasında kan aktı

Antalya'da, yağlı güreş sporcuları başpehlivan Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı (21), iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden çıkan tartışmada Yavuz T. tarafından tabancayla vurularak yaralandı

25 Mart 2018 Pazar 23:20
Antalya'da kız kavgasında kan aktı
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OLAY, saat 02.30 sıralarından Muratpaşa ilçesi, Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz T., kız arkadaş yüzünden daha önce tartıştığı yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe önünde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T. üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındılar. Polis, olaydan sonra kaçan Yavuz T.'yi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaGÜREŞCİHakkı AygünMehmet Ali Avcı
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