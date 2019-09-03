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Antalya'da 'Kiralık ev' yalanıyla dolandırdı

Antalya'da, kiraladığı evin fotoğraflarını çekip, internet sitelerine 'kiralık ev' ilanıyla koyarak 5 kişiyi toplamda 5 bin TL dolandıran S.E.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

ASAYİŞ 03.09.2019, 13:14 Melike Temir
Antalya'da 'Kiralık ev' yalanıyla dolandırdı
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MURATPAŞA'DA, kiraladığı evin fotoğraflarını çekip, internet sitelerine 'kiralık ev' ilanı veren S.E.Ö., aralarında yerli ve yabancıların da olduğu 5 kişiyi toplam 5 bin TL dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla  S.E.Ö.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.E.Ö., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

#Antalya #Kiralık ev #dolandırıcı
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