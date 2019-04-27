Antalya'da kaza yapan sürücü, 'panik olmasın' diye eşinin telefonunu açmadı

A.Y. yönetimindeki 07 T 2170 plakalı taksi, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi'nde C.S idaresindeki 07 BIF 60 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet de yaklaşık 10 metre ilerideki park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü C.S yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı motosiklet sürücüsü C.S. kıpırdamadan ambulans beklerken cep telefonu çaldı. Ağır hareketlerle cebinden cep telefonunu çıkaran sürücü, "Karım arıyor, şimdi ona ne diyeceğim, ne derim, paniğe kapılmasın" diyerek telefona cevap vermedi. Bu arada olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralıya müdahale etti. Yaralı sürücü, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Taksi şoförü A.Y. de ifade işlemleri için gözaltına alındı.