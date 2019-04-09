Antalya'da kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

KAZA, saat 23.00 sıralarında Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çevredekilerin iddiasına göre diğer araçlara makas atarak hızla ilerleyen 07 GMK 89 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki ağaçlara, elektrik direğine ve elektrik dağıtım panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan elektrik direği aracın üzerine devrilirken araçtan kopan parçalar çevreye savruldu. Kaza yapan sürücü, aracını bırakarak koşarak uzaklaştı. Elektrik dağıtım panosunun kırılması nedeniyle çevredeki binaların elektriği uzun süre kesintiye uğradı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.