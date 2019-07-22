Antalya'da kayıp olarak aranan Sıla, evine döndü

Antalya'da, cuma gününden bu yana kayıp olan Sıla Erdoğan (16), sabah saatlerinde evine döndü. Baba Mehmet Erdoğan, kızının bulunmasıyla bayram sevinci yaşadıklarını söyledi.

Antalya'da kayıp olarak aranan Sıla, evine döndü
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MEHMET ve Emine Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve çıraklık okulunda kadın kuaförlüğü eğitim alan Sıla Erdoğan, 3 ay önce çalıştığı iş yerinde ayrıldı. Geçen cuma günü de Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Sıla, geri dönmeyince aile durumu polise bildirdi. Sıla'yı bulmak için çalışma başlatan polis, genç kızın sosyal medya hesapları ile cep telefonunu kapattığını belirledi. Her yerde aranan Sıla, bu sabah eve döndü. Kaybolduğu günden bu yana kızının gittiği yerlerin izini otobüs kartıyla süren baba Mehmet Erdoğan, "Bir yakınımızın evine gidip bir süre orada kalmış. Sıla'nın bulunmasıyla bayram sevinci yaşıyoruz" dedi.


 

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