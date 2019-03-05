Antalya'da kayıp oğlunu arayan Rus babanın dramı

RUS vatandaşı Marsur Orudzhov ve ayrıldığı Afet Başiro'nun oğulları Abdulavval Orucov, geçen 13 Şubat'ta İstanbul'un Maltepe ilçesinde ortadan kayboldu. Antalya'da yaşayan baba Marsur Orudzhov, dönercide çalışan oğlunun, aynı günün akşamı annesi Afet Başiro'yu telefonla aradığını belirterek, çocuklarından bir daha haber alamadıklarını söyledi. Telefon görüşmesinde oğlunun yardım istediğini aktaran Orudzhov, "Oğlum annesine 'Beni ne olur kurtarın. Lütfen, lütfen, lütfen' diye adeta yalvarmış. Bu görüşmede 'Trabzon'a gidiyorum' diye bir şey söylemiş. Daha sonra iletişim tamamen kesildi" diye konuştu. Oğlunun kaybolmasının ardından Antalya'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Marsur Orudzhov, "Oğlumu bulmak için gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum" dedi. Marsur Orudzhov, Türk insanlarını çok sevdiğini belirterek, "Oğlumu tüp bebek yöntemiyle burada buldum. Burada kaybetmek istemiyorum. Ne olur bana yardım edin" diye konuştu.



