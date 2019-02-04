Antalya'da kaybolan iki genç için AKUT seferberliği

TERMESSOS Antik Kenti'nin de içinde bulunduğu Güllükdağı Milli Parkı'nda, dün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Burak Suat Çekiç ve Mehmet Ali Buldan, bir süre sonra kayboldu. İki arkadaş, cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, AKUT Antalya Ekibi ile iletişime geçip, durumu bildirdi. İki arkadaşın kaybolduğu noktaya gelen AKUT ekibi, cep telefonuyla yerlerini belirlemeye çalıştı. Havanın kararması dolayısıyla zorlanan ekip, kaybolan kişilerden yerlerini bulabilmek için ateş yakmalarını istedi. Kayıp gençlerin yaktığı ateşten yerlerini tespit eden AKUT ekibi, 6 saatlik çalışmanın ardından bulundukları noktaya ulaştı. Kurtarılan arkadaşlar, yiyecek ve su desteği verilmesinin ardından güvenli bölgeye çıkarıldı. Burada bekleyen sağlık görevlilerinin ambulansta müdahale ettiği gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Suat Çekiç ve Mehmet Ali Buldan, bölgedeki tarihi yapıları görmek için geldiklerini, cep telefonlarında internetin çekmemesi nedeniyle yönlerini kaybedip, kaybolduklarını söyledi.