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Antalya'da Kaya Tırmanış Şenliği’nde feci ölüm

Antalya’da düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’nde Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Cansu Nur Özkalp tırmandığı kayadan düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da Kaya Tırmanış Şenliği’nde feci ölüm

Antalya’da düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’nde Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Cansu Nur Özkalp tırmandığı kayadan düşerek hayatını kaybetti

15 Ekim 2017 Pazar 08:49
Antalya'da Kaya Tırmanış Şenliği’nde feci ölüm
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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesine bağlı Olimpos’ta düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’nde Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Cansu Nur Özkalp tırmandığı kayadan düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay sonrasında tırmanışa katılan diğer dağcılar tarafından çağrılan ambulans tarafından Özkalp Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Özkalp’in hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını kaybettiği öğrenildi. Olay ilgili olarak Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay nedeniyle Kaya Tırmanış Şenliği’ne ara verildi. Özkalp’in cenazesi ilk incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Kaya Tırmanış ŞenliğiCansu Nur ÖzkalpKarabük İl TemsilcisiDağcılık FederasyonuFeci ölüm
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