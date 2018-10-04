Antalya'da katliam gibi kaza! 4 ölü

 Antalya- Burdur karayolunda meydana gelene trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da katliam gibi kaza! 4 ölü
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KAZA, Antalya-Burdur karayolu 50. kilometrede bulunan Dağbeli mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çapacı idaresindeki 07 AAB 142 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan Mehmet Akpınar, Ramazan Akpınar, Hatice Akpınar ve Safinaz Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fatih Çapacı ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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