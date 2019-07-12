Antalya'da kataloglu fuhuş operasyonu

ANTALYA Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı. Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin yanısıra isimleri belirlenen 3 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. 3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirli kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi. Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda, İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları iddiasıyla B.A. ve İ,K. gözaltına alındı. K.T., M.C. ve H.A. isimli fuhşa teşvik şüphelilerinin ise yakalanmaya çalışıldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecekleri, bir kısmı zorla fuhşa teşvik edildiğini öne süren toplam 21 Rus ve Moldovalı kadının ise sınır dışı edileceği bildirildi.