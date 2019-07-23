Antalya'da kasksız sürücü ağır yaralandı

KAZA, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesi yönünden Kaş yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 48 JA 978 plakalı motosikletle Süleyman Pehlivan'ın kullandığı 64 LN 486 plakalı otomobil çarpıştı. Havada taklalar atan motosiklet sürücüsü yola düştü. Kazada hurda haline gelen motosikletin kimliği belirlenemeyen sürücüsü ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan yaralı sürücü ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Görgü tanıkları, motosiklet sürücüsünün başında kask olmadığını belirtirken, kaskın motosikletin önünde asılı durduğu kaydedildi.