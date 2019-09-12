Antalya'da karısı boşanma davası açınca intihara kalkıştı!
Antalya'da eşi G.K.'nin (50) boşanma davası açması üzerine bunalıma giren M.K. (54), yakınlarına sesli mesaj atıp, 'helallik' istedi. Eve gelen itfaiye ve polis ekibi, asılı olduğu ipi kesip, M.K.'yi kurtardı.
OLAY, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için bunalıma giren M.K., cep telefonundan yakınlarına sesli mesaj atıp, 'helallik' istedi. Gelen mesaj üzerine yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekibi, merdivenle balkondan eve girdi. Polis ve itfaiye ekibi, asılı olduğu ipi kesip M.K.'yi kurtardı. Çağrılan sağlık ekipleri, müdahale ettikleri M.K.'yi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.K.'nin daha önce de intihara teşebbüs ettiği, girişimde bulunmadan önce eşi G.K.'ye hitaben 'Beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:30
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0