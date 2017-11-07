Antalya'da 'karım çocuğumu Alanya'ya kaçırdı' iddiası

ANTALYA, Güzelyurt Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki Osman Şeker, 2 yıl önce Kırgızistan asıllı Anara T. ile hayatını birleştirdi. Çiftin birlikteliğinden bir erkek çocukları oldu. Bir hafta önce iş çıkışında eve gelen Osman Şeker, evde çocuğunun ve eşinin olmadığını gördü. Eşinin valizinin ve bebek arabasının bulunmamasından şüphelenen Şeker, eşini ve çocuğunu aramaya başladı. Şeker, çocuğunun bebek arabasını yaklaşık 400 metre uzaklıkta bir mağazanın önünde buldu. Bir haftadır aramasına rağmen çocuğunu ve eşini bulamayan Şeker, bebeğini eşinin kaçırdığını iddia etti. Eşi hakkında savcılığa ve polise şikayetçi olan Şeker, eşinin ve bebeğinin en kısa sürede bulunmasını istedi.

‘ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM’

Eşinin çocuğunu yurtdışına kaçıracağını iddia eden Şeker, "Şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Öğrendiğime göre eşimin Alanya’da bir teyzesi varmış. Çocuğumu oraya kaçırmış olabilir. Oradan yurtdışına gideceklerini düşünüyorum. Çocuğumu gören, duyan, bilen varsa lütfen bana haber versin. Eşim hakkında polise de, savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Çocuğumu çok özledim. Eşim neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Çocuğumun bebek arabasını 400 metre uzaklıkta buldum. Eşime ait olan telefonu sürekli aradım. Önceleri çaldı, açmadı. Şimdi ise telefon kapalı" dedi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çocuğunun başına bir şey gelmesinden korktuğunu kaydeden Şeker "Çocuğumun kayıp olarak kayıt altına alınmasını ve bulununca tarafıma teslim edilmesini istiyorum" diye konuştu. Şeker, ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaparak çocuğunun bulunmasını istedi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.