Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112272
ALTIN
159.529
DOLAR
3.8899
STERLİN
5.1158
EURO
4.5035
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
banner468

Antalya'da 'karım çocuğumu Alanya'ya kaçırdı' iddiası

Antalya'da bir kişi, Kırgızistan asıllı eşinin 16 aylık bebeğini de alarak kaçtığını, çocuğunun Alanya’da olabileceğini söyledi

Antalya'da 'karım çocuğumu Alanya'ya kaçırdı' iddiası

Antalya'da bir kişi, Kırgızistan asıllı eşinin 16 aylık bebeğini de alarak kaçtığını, çocuğunun Alanya’da olabileceğini söyledi

07 Kasım 2017 Salı 21:52
Antalya'da 'karım çocuğumu Alanya'ya kaçırdı' iddiası
banner404

ANTALYA, Güzelyurt Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki Osman Şeker, 2 yıl önce Kırgızistan asıllı Anara T. ile hayatını birleştirdi. Çiftin birlikteliğinden bir erkek çocukları oldu. Bir hafta önce iş çıkışında eve gelen Osman Şeker, evde çocuğunun ve eşinin olmadığını gördü. Eşinin valizinin ve bebek arabasının bulunmamasından şüphelenen Şeker, eşini ve çocuğunu aramaya başladı. Şeker, çocuğunun bebek arabasını yaklaşık 400 metre uzaklıkta bir mağazanın önünde buldu. Bir haftadır aramasına rağmen çocuğunu ve eşini bulamayan Şeker, bebeğini eşinin kaçırdığını iddia etti. Eşi hakkında savcılığa ve polise şikayetçi olan Şeker, eşinin ve bebeğinin en kısa sürede bulunmasını istedi. 
‘ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM’
Eşinin çocuğunu yurtdışına kaçıracağını iddia eden Şeker, "Şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Öğrendiğime göre eşimin Alanya’da bir teyzesi varmış. Çocuğumu oraya kaçırmış olabilir. Oradan yurtdışına gideceklerini düşünüyorum. Çocuğumu gören, duyan, bilen varsa lütfen bana haber versin. Eşim hakkında polise de, savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Çocuğumu çok özledim. Eşim neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Çocuğumun bebek arabasını 400 metre uzaklıkta buldum. Eşime ait olan telefonu sürekli aradım. Önceleri çaldı, açmadı. Şimdi ise telefon kapalı" dedi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Çocuğunun başına bir şey gelmesinden korktuğunu kaydeden Şeker "Çocuğumun kayıp olarak kayıt altına alınmasını ve bulununca tarafıma teslim edilmesini istiyorum" diye konuştu. Şeker, ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaparak çocuğunun bulunmasını istedi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKırgızistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da şüpheli paket alarmı
Antalya'da şüpheli paket alarmı
Komşuda kaza: 1 yaralı
Komşuda kaza: 1 yaralı
MHP İlçe Başkanının iş yerine saldırı
MHP İlçe Başkanının iş yerine saldırı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim